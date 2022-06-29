lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"

Абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у додатку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у "Дії" та отримати знижку на послуги зв'язку. Як відомо, для контрактних абонентів мобільного оператора діють спеціальні тарифи. Саме тому такою пропозицією буде вигідно скористатися.

Економія заключатиметься у тому, що клієнти контрактних тарифів lifecell сплачують на 50 грн менше за той самий тариф, що абоненти передплати. Крім того, їх сім-картки більше захищені і шахраї не зможуть їх перевипустити.

Перелік тарифів, на які діє знижка по контракту для абонентів lifecell: "Просто Лайф», "Smart Life", "Free Life", "Platinum Life", "Просто Лайф. Регіон" та ряд інших (детально на сайті).

Раніше зареєструвати номер lifecell абоненти могли лише безпосередньо у магазинах мобільного оператора. Тепер це можна зробити онлайн через портал або додаток "Дія".

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через "Дію", необхідно:

зайти у додаток Мій lifecell і обрати пункт "Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих;

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Нагадаємо, що півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у "Дії", що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.

Раніше повідомлялося, що lifecell запустив унікальну акцію "Байрактар".