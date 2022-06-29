lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"

Абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у додатку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у "Дії" та отримати знижку на послуги зв'язку. Як відомо, для контрактних абонентів мобільного оператора діють спеціальні тарифи. Саме тому такою пропозицією буде вигідно скористатися.

Абонентам lifecell розповіли, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку “Дія“

Економія заключатиметься у тому, що клієнти контрактних тарифів lifecell сплачують на 50 грн менше за той самий тариф, що абоненти передплати. Крім того, їх сім-картки більше захищені і шахраї не зможуть їх перевипустити.
Перелік тарифів, на які діє знижка по контракту для абонентів lifecell: "Просто Лайф», "Smart Life", "Free Life", "Platinum Life", "Просто Лайф. Регіон" та ряд інших (детально на сайті).

Раніше зареєструвати номер lifecell абоненти могли лише безпосередньо у магазинах мобільного оператора. Тепер це можна зробити онлайн через портал або додаток "Дія".

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через "Дію", необхідно:

  • зайти у додаток Мій lifecell і обрати пункт "Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих;
  • дати згоду на реєстрацію;
  • ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;
  • через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);
  • підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;
  • отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.
Абонентам lifecell розповіли, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку “Дія“

Нагадаємо, що півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у "Дії", що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.

Раніше повідомлялося, що lifecell запустив унікальну акцію "Байрактар".


Лобанова Єлизавета, Тудей





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