Vodafone підвищує вартість популярних тарифів: як зміниться абонплата з 1 липня

Vodafone попередив своїх абонентів про підвищення тарифів на зв'язок вже з наступного місяця. Зокрема, з 1 липня зросте абонплата популярних тарифів SuperNet та Joice. Причому підвищення очікується суттєве – від 15 до 40 гривень.

Абонентам вже повідомили про нові зміни в смс-повідомленнях. Вони обурились стосовно різкого підняття цін під час війни, але мобільний оператор пояснив своє рішення.

Зокрема, Vodafone стверджує, що зараз головною метою є забезпечення якісного зв’язку. Оператори ж несуть великі втрати через війну: щодня їм доводиться відновлювати десятки пошкоджених об’єктів мережі та інфраструктури. Оператор вважає, що підняття цін не є суттєвим, але це допоможе продовжувати стабільно відновлювати роботу мережі та допомагати тим, кому потрібна допомога.

Зміниться не лише вартість щомісячної абонплати по тарифам для абонентів, але й обсяг наданих оператором послуг. Наприклад, абоненти отримають більше гігабайт інтернету, а також більше дзвінків по Україні.

Так, вартість тарифу SuperNet Start зросте з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200).

За тариф SuperNet Pro абоненти Vodafone щомісяця сплачуватимуть з 1 липня 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин).

Абонплата по тарифу SuperNet Unlim стане 300 грн замість 260 грн (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400), а по тарифу Joice – 135 грн замість 120 грн (зараз 6 ГБ та 600 хвилин, а з липня – 10 ГБ та 1000 хвилин).

При цьому абонентам, у яких підключено послугу "Рік без абонплат", не підвищуватимуть тарифи до закінчення дії цієї послуги, а підвищать лише, коли вона закінчиться.

Нагадаємо, Vodafone вдвічі знизив вартість популярного тарифу для бізнес-абонентів.