Київстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червня

Київстар пропонує додаткові послуги абонентам, які підключили нові тарифи LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ LOVE UA. Тепер вони мають можливість замовити хвилини та SMS-повідомлення за спеціальними умовами.

Мобільний оператор пропонує підключити пакет на 300 хвилин для дзвінків на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні (включно з номерами Київстар), пакет на 50 хвилин для дзвінків за кордон на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США , Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини, або 200 SMS по Україні на номери всіх національних мобільних операторів всього за 50 грн на місяць.

Якщо абоненту Київстар не вистачатиме хвилин на розмови в основному пакеті, то можна зателефонувати за номером 477*65 та замовити додаткові хвилини у голосовому меню.

Нагадаємо, що тариф LOVE UA доступний абонентам всіх форм обслуговування. Його вартість для абонентів передплати - 150 грн за 4 тижні користування. У пакет входить 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хвилин на Київстар та інші мобільні та міські номери по Україні. Для контрактних абонентів тариф коштуватиме 350 грн на місяць. У цю вартість входить також послуга домашнього інтернета.

Нагадаємо, що з 23 червня Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном.