Київстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червня

Київстар пропонує додаткові послуги абонентам, які підключили нові тарифи LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ LOVE UA. Тепер вони мають можливість замовити хвилини та SMS-повідомлення за спеціальними умовами.

Київстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червня: як ними скористатися

Мобільний оператор пропонує підключити пакет на 300 хвилин для дзвінків на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні (включно з номерами Київстар), пакет на 50 хвилин для дзвінків за кордон на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини, або 200 SMS по Україні на номери всіх національних мобільних операторів всього за 50 грн на місяць.

Якщо абоненту Київстар не вистачатиме хвилин на розмови в основному пакеті, то можна зателефонувати за номером 477*65 та замовити додаткові хвилини у голосовому меню.

Київстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червня: як ними скористатися

Нагадаємо, що тариф LOVE UA доступний абонентам всіх форм обслуговування. Його вартість для абонентів передплати - 150 грн за 4 тижні користування. У пакет входить 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хвилин на Київстар та інші мобільні та міські номери по Україні. Для контрактних абонентів тариф коштуватиме 350 грн на місяць. У цю вартість входить також послуга домашнього інтернета.

Нагадаємо, що з 23 червня Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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