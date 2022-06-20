Vodafone оголосив клієнтам про підвищення тарифів

Один із найбільших мобільних операторів України Vodafone несподівано підвищив тарифи на зв'язок. Причому підвищення очікується суттєве: у деяких тарифних планах – до 40 гривень. Мобільний оператор називає такий крок вимушеним і пояснює, що уникнути зростання цін не можна. Нові тарифи почнуть діяти з 1 липня.

Vodafone не став публікувати на своєму сайті новину щодо підвищення тарифів, а розіслав її клієнтам окремими повідомленнями. У повідомленнях – попередження про нову вартість тарифу, а також про зміни у тарифному плані, які чекають на користувачів.

Одночасно з підвищенням плати за зв'язок Vodafone підвищує параметри деяких послуг, що входять в той чи інший тарифний план. Наприклад, дає більше гігабайт інтернету, а також більше дзвінків по Україні.

При цьому безліміт на месенджери (послуги "Обмін хвилин" та "Багато розмов") з 1 липня стане взагалі недоступним.

Змінюються також тарифи на міжнародний зв'язок. Істотно подорожчають дзвінки до РФ та Білорусі. Хвилина зв'язку з цими країнами коштуватиме 25 гривень, а SMS, надіслані їхнім мешканцям, будуть по 3 гривні за штуку. При цьому дзвонити в Польщу можна буде, користуючись послугою "Безліміт за кордон" Mobile/Heyah, а "Спецтариф для дзвінків за кордон" взагалі піде в небуття.

Підвищення тарифів слід чекати абонентам, які користуються тарифними планами із серії Vodafone SuperNet.

Ціни зміняться таким чином:

Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Unlim з 260 грн/міс. до 300 грн/міс.;

Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.

При цьому абонентам, у яких підключено послугу "Рік без абонплат", не підвищуватимуть тарифи до закінчення дії цієї послуги, а підвищать лише, коли вона закінчиться.

У компанії Vodafone кажуть, що без підвищення тарифів ніяк не обійтись

З початку війни в Україні мобільний оператор зазнав великих матеріальних втрат. Багато обладнання було знищено і його довелося терміново відновлювати. При цьому в перші місяці війни компанія надавала безкоштовні послуги 13 мільйонам абонентів, які мешкають у гарячих точках.

Та й тепер персоналу компанії доводиться щоденно відновлювати десятки пошкоджених об'єктів. І все це – гроші, які взяти немає звідки. ТомуVodafone змушений вдатися до такого непопулярного кроку, аби мати можливість надавати своїм клієнтам якісні послуги зв'язку.

"Нашим пріоритетом залишається забезпечення зв'язку. Компанія зазнає величезних втрат через війну – щодня ми відновлюємо десятки пошкоджених об'єктів мережі, даючи мільйонам людей можливість тримати зв'язок із рідними", – зазначили у компанії.

Водночас Vodafone знизив вартість популярного тарифу Vodafone Business.