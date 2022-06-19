Київстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червня

Абоненти Київстар, що користуються одночасно декількома тарифами передплати, с 23 червня зможуть позачергово замовити основний пакет послуг свого тарифного плану. Послуга стане корисною для багатьох, у кого дата оплати по тарифам не збігається, і термін дії одного закінчується раніше, ніж інших.

Київстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червня

Якщо раніше абоненти передплати із декількома тарифами могли замовити основний тариф тільки тоді, якщо пропустили день планової оплати тарифу та оплатили пакет послуг на день. Тепер ці дві умови будуть скасовані й всі наші клієнти передплати зможуть у будь-який момент замовити новий пакет.

Позачергово замовити основний пакет послуг абоненти Київстра можуть за номером 477*202, або через систему самообслуговування "Мій Київстар". Також можна зателефонувати у контакт-центр та попросити про допомогу співробітника фірмового магазину Київстар.

Київстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червня

Відомо, що у червні компанія Київстар представила нові тарифи у пакеті LOVE UA для всіх типів клієнтів, а також запустила тариф з безлімітним мобільним інтернетом "СуперГіг". Клієнтам, які підключили ВСЕ РАЗОМ LOVE UA, в основний пакет послуг додадуть ще домашній інтернет.

Раніше повідомлялося, для кого Київстар запустив тариф СуперГіг, та як до нього підключитися.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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