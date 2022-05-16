Apple откажется от разъема Lightning в пользу USB-C — СМИ
Компания Apple тестирует будущие модели iPhone, которые получат более распространенный разъем USB-C вместо традиционного Lightning, пишет Лига.Tech со ссылкой на Bloomberg.
Источники издания утверждают, что такое изменение поможет Apple соответствовать новым европейским требованиям.
Apple также работает над адаптером, который позволит будущим iPhone работать с аксессуарами, разработанными для разъема Lightning.
Apple оставит модели 2022 года с Lightning, таким образом изменения произойдут не раньше 2023 года. Сама компания Apple не прокомментировала слухи.
Переход на USB-C упростит для пользователей Apple выбор зарядных устройств. Сейчаc большинство iPad и Mac оснащены USB-C. Беспроводные зарядные устройства для iPhone и Apple Watch используют разъем USB-C для своих блоков питания.
В то же время большинство аксессуаров Apple, включая AirPods, пульт Apple TV, аккумулятор MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo, все еще используют Lightning.
Напомним
23 сентября прошлого года Еврокомиссия представила законодательную инициативу, обязывающую производителей смартфонов выпускать одинаковые универсальные зарядные устройства для смартфонов и планшетов.
Авторы документа указали, что универсальное зарядное упростило бы жизнь потребителям, а также имело бы позитивное влияние на экологию. В Apple возразили, что это решение наоборот приведет к увеличению электронного мусора, потому что люди начнут избавляться от старых и несовместимых гаджетов.