Apple откажется от разъема Lightning в пользу USB-C — СМИ

Компания Apple тестирует будущие модели iPhone, которые получат более распространенный разъем USB-C вместо традиционного Lightning, пишет Лига.Tech со ссылкой на Bloomberg.

Apple откажется от разъема Lightning в пользу USB-C — СМИ
Фото: theverge.com

Источники издания утверждают, что такое изменение поможет Apple соответствовать новым европейским требованиям.

Apple также работает над адаптером, который позволит будущим iPhone работать с аксессуарами, разработанными для разъема Lightning.

Apple оставит модели 2022 года с Lightning, таким образом изменения произойдут не раньше 2023 года. Сама компания Apple не прокомментировала слухи.

Переход на USB-C упростит для пользователей Apple выбор зарядных устройств. Сейчаc большинство iPad и Mac оснащены USB-C. Беспроводные зарядные устройства для iPhone и Apple Watch используют разъем USB-C для своих блоков питания.

В то же время большинство аксессуаров Apple, включая AirPods, пульт Apple TV, аккумулятор MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo, все еще используют Lightning.

Напомним

23 сентября прошлого года Еврокомиссия представила законодательную инициативу, обязывающую производителей смартфонов выпускать одинаковые универсальные зарядные устройства для смартфонов и планшетов.

Авторы документа указали, что универсальное зарядное упростило бы жизнь потребителям, а также имело бы позитивное влияние на экологию. В Apple возразили, что это решение наоборот приведет к увеличению электронного мусора, потому что люди начнут избавляться от старых и несовместимых гаджетов.

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