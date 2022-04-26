Vodafone отменил плату за популярную услугу во время войны

Vodafone поддержал инициативу мобильного оператора Киевстар и также предоставил своим абонентам бесплатный доступ к ряду мобильных приложений для обучения и работы на время военного положения. Речь идет о сервисах для видеоконференций MS Teams, Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet, а также мессенджеров Viber, Telegram, WhatsApp и Google Classroom.

Теперь абоненты Vodafone могут пользоваться мобильными приложениями для звонков совершенно бесплатно. Пользователям тарифных пакетов Vodafone услуга предоставляется на базе Online PASS, куда входят тарифы: SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim. Таким образом, снимать мегабайты со счетов абонентов данных тарифов за использование популярных видеосервисов мобильный оператор не будет.

Полный список сервисов, которые до конца войны будут бесплатными для абонентов Vodafone: мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн; аудио- та видеодзвонки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype for business, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

В сервисе онлайн-телевидения Vodafone TV с первого дня войны в Украине транслируются уроки для детей в рамках проекта "Навчання без меж" и "Всеукраїнська школа онлайн".

Также сообщалось, что Vodafone сделал бесплатным роуминг для украинских беженцев за границей.