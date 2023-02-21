Twitter дозволив рекламу канабісу

Twitter став першою платформою соціальних медіа, яка дозволила компаніям з виробництва та продажу канабісу рекламувати свої бренди та продукти в Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters.

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Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти з канабідіолу, тоді як інші соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики заборони реклами канабісу, оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Марихуана залишається незаконною на федеральному рівні, проте все більше штатів США намагаються дозволити продаж рекреаційного канабісу (21 штат уже це зробив).

Вимоги до компаній

Компанії, які планують рекламувати канабіс у Twitter , повинні:

надати ліцензію на продаж та пройти процес схвалення.

цільова аудиторія реклами — лише люди віком від 21 року.

«Це досить велика перемога для легальних маркетологів канабісу», — заявила компанія Cresco Labs, що займається продажем канабісу та медичної марихуани.

Більшість компаній, що займаються виробництвом канабісу, швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter . Корпорація Trulieve Cannabis Corp ще в середу запустила рекламну кампанію для кількох штатів.

Після різкого зростання продажів на ранніх стадіях пандемії промисловість канабісу в США показала ознаки уповільнення, зіткнувшись з регуляторними та економічними проблемами, включаючи падіння цін і незаконний ринок, який переманює споживачів.