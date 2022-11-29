Twitter відмовляється від політики боротьби з дезінформацією про COVID-19

За порушення цих правил було заблоковано 11 тисяч облікових записів, інформує ZN.ua.

Twitter відмовляється від політики боротьби з дезінформацією про COVID-19
Twitter відмовляється від політики боротьби з дезінформацією про COVID
© unsplash.com

Twitter заявив про те, що більше не дотримуватиметься своєї політики боротьби з дезінформацією, пов'язаною з пандемією COVID-19. Це ще одне нововведення, що з'явилося в соцмережі після того, як її купив Ілон Маск, пише CNN.

У 2020 році Twitter розробив широке зведення правил, покликаних запобігти поширенню «шкідливої дезінформації» про вірус та вакцини проти нього. Згідно зі статистикою, опублікованою соцмережею, з січня 2020 по вересень 2022 року за порушення цієї політики було заблоковано 11 тисяч акаунтів та видалено 100 тисяч одиниць контенту.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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