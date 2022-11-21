Трамп не планує повертатися до Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно розблокували у Twitter , не планує повертатися до соцмережі. Про це він заявив під час з'їзду Коаліції єврейських республіканців.

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Причина відмови Причиною свого рішення політик назвав «падіння залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів». Натомість Трамп запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі. «У неї неймовірне охоплення користувачів і в ній набагато зручніше, ніж у Twitter », — заявив колишній президент США .