2022-11-21
Трамп не планує повертатися до Twitter
Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно розблокували у Twitter, не планує повертатися до соцмережі. Про це він заявив під час
Фото: forbes.ua
Причина відмови
Причиною свого рішення політик назвав «падіння залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів».
Натомість Трамп запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі.
«У неї неймовірне охоплення користувачів і в ній набагато зручніше, ніж у Twitter», — заявив колишній президент США.
Передісторія
20 листопада новий власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.