Трамп не планує повертатися до Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно розблокували у Twitter, не планує повертатися до соцмережі. Про це він заявив під час з'їзду Коаліції єврейських республіканців.

Трамп не планує повертатися до Twitter
Фото: forbes.ua

Причина відмови

Причиною свого рішення політик назвав «падіння залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів».

Натомість Трамп запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі.

«У неї неймовірне охоплення користувачів і в ній набагато зручніше, ніж у Twitter», — заявив колишній президент США.

Передісторія

20 листопада новий власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.





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