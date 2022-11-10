Маск хоче перетворити Twitter на «додаток для всього»

Зокрема, бізнесмен розглядає можливість створення власної платіжної системи у соцмережі, інформує ZN.ua.

Маск хоче перетворити Twitter на «додаток для всього»
Ілон Маск думає над створенням платіжної системи у Twitter
© Getty Images

Бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, поділився планами щодо її подальшого розвитку. Зокрема, під час прямого ефіру в Spaces, аудіосистемі соцмережі він розповів, що хотів би створити в Twitter власну платіжну систему, повідомляє The New York Times.

Так, за словами Маска, він хотів би використати соцмережу для обробки платежів, підключивши дебетові картки та банківські рахунки. Це перегукується із PayPal, компанією цифрових платежів, яку бізнесмен допоміг заснувати.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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