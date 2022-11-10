Маск хоче перетворити Twitter на «додаток для всього»

Бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter , поділився планами щодо її подальшого розвитку. Зокрема, під час прямого ефіру в Spaces, аудіосистемі соцмережі він розповів, що хотів би створити в Twitter власну платіжну систему, повідомляє The New York Times.

Так, за словами Маска, він хотів би використати соцмережу для обробки платежів, підключивши дебетові картки та банківські рахунки. Це перегукується із PayPal, компанією цифрових платежів, яку бізнесмен допоміг заснувати.