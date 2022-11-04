2022-11-04
Instagram дозволить створювати й продавати NFT у своєму застосунку
Незабаром Instagram дозволить створювати, демонструвати й продавати NFT у своєму застосунку. Про це повідомляє пресслужба Meta (материнська компанія Instagram та Facebook).
Фото: epravda.com.ua
Деталі
Наразі Meta пропонує створювати NFT на блокчейні Polygon, однак перелік доступних криптовалютних екосистем планують розширити в майбутньому.
Водночас користувачі зможуть відображати свої токени, які були придбані на інших маркетплейсах. Наприклад, Instagram дозволить «підтягувати» їх з блокчейну Solana. Також є підтримка криптогаманця Phantom Wallet.
«Спершу ми тестуємо ці нові функції з невеликою групою авторів у США, і сподіваємося незабаром розширити їх доступ до інших країн», — йдеться в повідомленні.