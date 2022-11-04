Instagram дозволить створювати й продавати NFT у своєму застосунку

Незабаром Instagram дозволить створювати, демонструвати й продавати NFT у своєму застосунку. Про це повідомляє пресслужба Meta (материнська компанія Instagram та Facebook).

Фото: epravda.com.ua

Деталі

Наразі Meta пропонує створювати NFT на блокчейні Polygon, однак перелік доступних криптовалютних екосистем планують розширити в майбутньому.

Водночас користувачі зможуть відображати свої токени, які були придбані на інших маркетплейсах. Наприклад, Instagram дозволить «підтягувати» їх з блокчейну Solana. Також є підтримка криптогаманця Phantom Wallet.