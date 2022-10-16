Маск продовжить безкоштовно фінансувати Starlink в Україні

Засновник SpaceX Ілон Маск після скандалу та відмови фінансувати послуги супутникового інтернет-зв'язку в Україні заявив, що продовжить надавати послуги Starlink в Україні. Про це бізнесмен написав у Twitter .

"Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав Маск.

Hell with it … я думаю, що Starlink is still losing money & інші компанії є отримання billions taxpayer $, we'll just keep funding Ukraine govt for free - Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував формулу завершення війни в Україні, виклавши так званий план на своїй сторінці у Twitter . Опитування викликало хвилю обурення серед українського суспільства. У Білому домі також не підтримали "мирного плану" Маска.