Маск продовжить безкоштовно фінансувати Starlink в Україні

Маск передумав про своє рішення.

Маск продовжить безкоштовно фінансувати Starlink в Україні
© NASA HQ PHOTO

Засновник SpaceX Ілон Маск після скандалу та відмови фінансувати послуги супутникового інтернет-зв'язку в Україні заявив, що продовжить надавати послуги Starlink в Україні. Про це бізнесмен написав у Twitter.

"Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав Маск.

Hell with it … я думаю, що Starlink is still losing money & інші компанії є отримання billions taxpayer $, we'll just keep funding Ukraine govt for free

- Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував формулу завершення війни в Україні, виклавши так званий план на своїй сторінці у Twitter. Опитування викликало хвилю обурення серед українського суспільства. У Білому домі також не підтримали "мирного плану" Маска.

Докладніше про те, чому творець «Тесла» підіграв Путіну, і чи врятує від безславного кінця Росію мобілізація Маска з його стомільйонним акаунтом у Twitter – читайте у статті Олександра Щерби «Чмобік Ілон Маск».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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