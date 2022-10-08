Занадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІ

Помилки хочуть виправити до кінця року.

Занадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІ
Співробітникам Meta не подобається власний додаток для метавсесвіту
© unsplash/solomin_d

Новий додаток віртуальної реальності Horizon Worlds компанії Meta, який є її флагманською програмою для метавсесвіту, страждає від великої кількості багів. Їх так багато, що програмою не хочуть користуватися навіть співробітники компанії, повідомляє The Verge з посиланням на внутрішні листи Meta.

В одному з таких листів віцепрезидент з розвитку метавсесвіту Вішал Шах розповів, що команда залишиться в «якісній ізоляції» до кінця року, щоб «переконатися, що ми виправимо наші прогалини в якості та проблеми з продуктивністю, перш ніж відкрити Horizon для більшого числа користувачів».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Занадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІЗанадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІ
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