Занадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІ

Новий додаток віртуальної реальності Horizon Worlds компанії Meta, який є її флагманською програмою для метавсесвіту, страждає від великої кількості багів. Їх так багато, що програмою не хочуть користуватися навіть співробітники компанії, повідомляє The Verge з посиланням на внутрішні листи Meta.

В одному з таких листів віцепрезидент з розвитку метавсесвіту Вішал Шах розповів, що команда залишиться в «якісній ізоляції» до кінця року, щоб «переконатися, що ми виправимо наші прогалини в якості та проблеми з продуктивністю, перш ніж відкрити Horizon для більшого числа користувачів».