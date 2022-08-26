Starlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українців

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за використання супутникового інтернету Starlink для українців. Про зниження тарифу українських користувачів поінформували у розсилці по email, повідомляє ITC.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Нова ціна

Нова ціна почала діяти з 24 серпня, і тепер українці платитимуть не $100, а $60 на місяць. Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до перегляду тарифної політики компанії.

Термінал Starlink коштує $499, але після його покупки для використання супутникового інтернету потрібно платити щомісячний тариф, який знизили.

Одночасно з Україною нові знижені тарифи отримали ще кілька країн, зокрема, сусідня Польща. На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює у 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи, поки що немає.

Нагадаємо

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого. При цьому компанія Starlink Ukraine (Старлінк Юкрейн) отримала ліцензію оператора в Україні.

Раніше «Мінфін» писав про те, що в Укрзалізниці вже протестували пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах і до кінця 2022 року пасажири зможуть скористатися супутниковим інтернетом.