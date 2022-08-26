Starlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українців

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за використання супутникового інтернету Starlink для українців. Про зниження тарифу українських користувачів поінформували у розсилці по email, повідомляє ITC.

Starlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українців
Фото: ternopilcity.gov.ua

Нова ціна

Нова ціна почала діяти з 24 серпня, і тепер українці платитимуть не $100, а $60 на місяць. Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до перегляду тарифної політики компанії.

Термінал Starlink коштує $499, але після його покупки для використання супутникового інтернету потрібно платити щомісячний тариф, який знизили.

Одночасно з Україною нові знижені тарифи отримали ще кілька країн, зокрема, сусідня Польща. На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює у 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи, поки що немає.

Нагадаємо

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого. При цьому компанія Starlink Ukraine (Старлінк Юкрейн) отримала ліцензію оператора в Україні.

Раніше «Мінфін» писав про те, що в Укрзалізниці вже протестували пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах і до кінця 2022 року пасажири зможуть скористатися супутниковим інтернетом.





Интересные новости
Twitter не хоче відповідати на запитання Маска, скільки у нього "дутих" акаунтів і скільки реальнихTwitter не хоче відповідати на запитання Маска, скільки у нього "дутих" акаунтів і скільки реальних
Twitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривачTwitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривач
Хакери продають онлайн секретні воєнні документи — ВВСХакери продають онлайн секретні воєнні документи — ВВС
Хоробрість та відвага: Google присвятила дудл Дня Незалежності УкраїниХоробрість та відвага: Google присвятила дудл Дня Незалежності України
Starlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українцівStarlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українців
Блок рекламы


Похожие новости
В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та MusicВ Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music
Що чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринкуЩо чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку
Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»
У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів StarlinkУ Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink
Під виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знатиПід виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знати
Starlink Ukraine получила лицензию оператораStarlink Ukraine получила лицензию оператора
Спутниковый интернет Starlink доступен в 32 странах мира: картаСпутниковый интернет Starlink доступен в 32 странах мира: карта
РоSSийские хакеры постоянно атакуют систему Starlink, специалисты пока справляютсяРоSSийские хакеры постоянно атакуют систему Starlink, специалисты пока справляются
В Украине зарегистрировали представительство StarlinkВ Украине зарегистрировали представительство Starlink
Интернет Starlink от Илона Маска: стоимость установки и абонплатаИнтернет Starlink от Илона Маска: стоимость установки и абонплата
Последние новости
Подгружаем последние новости