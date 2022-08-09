Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»

Соціальна мережа Instagram видалила сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі». При спробі перейти за посиланням, за яким знаходився обліковий запис, соцмережа пише «Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджено або сторінку видалено».