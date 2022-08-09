Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»

Перед цим Асоціація закликала не розповсюджувати записи, опубліковані неперевіреними аккаунтами, інформує ZN.ua.

Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»
Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instagram видалили
© Колаж ZN.UA

Соціальна мережа Instagram видалила сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі». При спробі перейти за посиланням, за яким знаходився обліковий запис, соцмережа пише «Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджено або сторінку видалено».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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