Twitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярди

Twitter намагається знайти докази того, що Ілон Маск намагався зірвати фінансування своєї угоди щодо поглинання соцмережі на суму $44 млрд, а також вивчає його мотиви для відмови від угоди. Про це повідомляє Reuters із посиланням на юристів.

Twitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярди
Фото: 33kanal.com

Цього тижня Twitter відправив десятки цивільних повісток до суду глобальним банкам, таким як підрозділи Morgan Stanley, співінвесторам в угоді, включаючи філію Brookfield Asset Management Inc, та радникам Маска.

У повістках запитуються документи та повідомлення, що стосуються угоди, її фінансування, будь-яка інформація про «боти» або фальшиві облікові записи в Twitter. Вони також шукають інформацію, яку одержувачі можуть мати щодо потенційного впливу на угоду змін у ціні акцій виробника електромобілів Tesla Inc, виконавчим директором якого є Маск.

Порядок денний до суду є частиною судового позову Twitter проти Маска, який намагається примусити його до угоди за ціною $54,20 за акцію, на яку він погодився. П'ятиденний судовий розгляд має розпочатися 17 жовтня у канцелярському суді штату Делавер.

Експерти заявили, що повістки до суду вказують на те, що Twitter хоче знати, що кредитори, інвестори та радники говорили один одному про поведінку Маска після того, як він підписав угоду наприкінці квітня.

«Вони підозрюють, що за лаштунками він задумував зірвати угоду», — сказав Майнор Майєрс, професор юридичного факультету Каліфорнійського університету в Коннектикуті.

Нагадаємо

Ілон Маск оголосив про припинення угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter після оприлюднення звіту компанії про кількість спаму. Після чого акції Twitter обвалилися під час торгів на премаркеті на 25,11% щодо рівня закриття попереднього торговельного дня.

Інвестори Twitter подали до суду на Ілона Маска через маніпуляції при угоді з купівлі соцмережі. Своєю чергою, Маск подав зустрічний позов проти Twitter.





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