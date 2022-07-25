2022-07-25
Співзасновник Google продає акції Tesla після скандалу з Маском
Співзасновник Google Сергій Брін доручив своїм фінансовим консультантам продати свої частки в компаніях, що належать Ілону Маску. Про це
Фото: espreso.tv
Що трапилося
Раніше засновника Tesla запідозрили в романі з дружиною Бріна, Ніколь Шанахан, сам підприємець цей зв'язок
Маск є засновником та генеральним директором Tesla, SpaceX, Neurаlink та The Boring Company.
Згідно з джерелами, Брін вклав $500 тис. у Tesla під час фінансової кризи 2008 року. У 2015 році Google та Fidelity інвестували у SpaceX $1 млрд.
Розмір особистих інвестицій Бріна в компаніях Маска на 2022 рік невідомий, інформації про продаж цінних паперів не надходило.