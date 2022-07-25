Співзасновник Google продає акції Tesla після скандалу з Маском

Співзасновник Google Сергій Брін доручив своїм фінансовим консультантам продати свої частки в компаніях, що належать Ілону Маску. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Співзасновник Google продає акції Tesla після скандалу з Маском
Фото: espreso.tv

Що трапилося

Раніше засновника Tesla запідозрили в романі з дружиною Бріна, Ніколь Шанахан, сам підприємець цей зв'язок заперечує .

Маск є засновником та генеральним директором Tesla, SpaceX, Neurаlink та The Boring Company.

Згідно з джерелами, Брін вклав $500 тис. у Tesla під час фінансової кризи 2008 року. У 2015 році Google та Fidelity інвестували у SpaceX $1 млрд.

Розмір особистих інвестицій Бріна в компаніях Маска на 2022 рік невідомий, інформації про продаж цінних паперів не надходило.





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