Співзасновник Google продає акції Tesla після скандалу з Маском

Співзасновник Google Сергій Брін доручив своїм фінансовим консультантам продати свої частки в компаніях, що належать Ілону Маску. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Фото: espreso.tv

Що трапилося

Раніше засновника Tesla запідозрили в романі з дружиною Бріна, Ніколь Шанахан, сам підприємець цей зв'язок заперечує .



Маск є засновником та генеральним директором Tesla, SpaceX, Neurаlink та The Boring Company.

Згідно з джерелами, Брін вклав $500 тис. у Tesla під час фінансової кризи 2008 року. У 2015 році Google та Fidelity інвестували у SpaceX $1 млрд.

Розмір особистих інвестицій Бріна в компаніях Маска на 2022 рік невідомий, інформації про продаж цінних паперів не надходило.