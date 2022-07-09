В Запоріжжі кіберполіція затримала чоловіка, який заробляв на трансляції заборонених російських телеканалів

В Запоріжжі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який займався створенням ресурсів для трансляції заборонених російських телеканалів. Він надавав іншим людям доступ до перегляду незаконного на території України контенту за гроші. Про це повідомляє Кіберполіція, інформує ZN.ua .

«36-річний фігурант створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів, мовлення яких заборонено в Україні. Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців задля отримання заробітку. Налаштована на сайтах реклама приносила правопорушнику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць. В оселі чоловіка правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності», – говориться у повідомленні Кіберполіції.

Тепер проти правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників»). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.