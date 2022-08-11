Кіберполіція попередила більше 300 атак на українські ресурси від 24 лютого

У Нацполіції також розповіли, скільки кібератак було відбито, інформує ZN.ua.

Кіберполіція попередила більше 300 атак на українські ресурси від 24 лютого
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Кіберполіція України з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави зупинила понад 300 кібератак проти українських ресурсів ще на етапі підготовки, а також відбила 83 за підтримки інших правоохоронних органів. Про це повідомили начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець і перший заступник голови Національної поліції Михайло Кузнєцов на брифінгу.

Крім того, співробітникам згаданого підрозділу вдалося ідентифікувати більше 12 700 російських військових і перевірити їх на причетність до воєнних злочинів на території України. Кіберполіція також встановила особи 850 пропагандистів «руского міра».

За словами Юрія Виходця, від 24 лютого правоохоронці викрили 50 колаборантів та вже повідомили про підозру 44 з них.

Михайло Кузнєцов додав, що наразі важливим елементом роботи поліцейських є їх співпраця з цивільними. Зокрема, він розповів про успішну протидію пропаганді РФ в інтернеті за допомогою проєкту «Мрія».


Максим Царук, ZN.ua





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