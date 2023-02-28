Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»

Крім того, заблоковано низку відповідних груп та каналів, інформує ZN.ua.

Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп нового молодіжного руху «Редан», а також встановила адміністратора одного з них, повідомили у Національній поліції.

Адміністратором одного з каналів виявився 16-річний житель Дніпра.

За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тому для його популяризації він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало $10. Наразі канал заблоковано, а з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

Кіберполіцейські продовжують роботу зі встановлення організаторів інших каналів та масових заходів, а також джерел їх фінансування.

В поліції повідомили, що упродовж двох днів у різних регіонах країни відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками

Правоохоронці наголошують, що штучне поширення такої субкультури — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. За участь у подібних угрупуваннях передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14-ти років.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Від імені Печерського райсуду: хакери знову атакують українців шкідливими листамиВід імені Печерського райсуду: хакери знову атакують українців шкідливими листами
Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовцівКанада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців
Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектомMeta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом
Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»
Блок рекламы


Похожие новости
ІТ-армія України зламала сайт групи Wagner GroupІТ-армія України зламала сайт групи Wagner Group
Кіберполіція попередила більше 300 атак на українські ресурси від 24 лютогоКіберполіція попередила більше 300 атак на українські ресурси від 24 лютого
СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банківСБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків
В Запоріжжі кіберполіція затримала чоловіка, який заробляв на трансляції заборонених російських телеканалівВ Запоріжжі кіберполіція затримала чоловіка, який заробляв на трансляції заборонених російських телеканалів
Последние новости
Подгружаем последние новости