Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»

Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп нового молодіжного руху «Редан», а також встановила адміністратора одного з них, повідомили у Національній поліції.

Адміністратором одного з каналів виявився 16-річний житель Дніпра.

За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тому для його популяризації він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало $10. Наразі канал заблоковано, а з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

Кіберполіцейські продовжують роботу зі встановлення організаторів інших каналів та масових заходів, а також джерел їх фінансування.

В поліції повідомили, що упродовж двох днів у різних регіонах країни відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками

Правоохоронці наголошують, що штучне поширення такої субкультури — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. За участь у подібних угрупуваннях передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14-ти років.