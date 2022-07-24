СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків

У Києві затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з електронних систем українських банків. Про зловмисника, який для отримання доступу до комп’ютерних мереж створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення, повідомляє СБУ , представники якої і затримали злочинця.

Правопорушення має не стільки комерційних, скільки політичних характер: отримавши віддалений доступ до цифрових систем банків, чоловік «зливав» отримані дані в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.

“Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.