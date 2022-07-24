СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків

Під час обшуків затриманого виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності, інформує ZN.ua.

СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків
СБУ затримала хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з електронних систем українських банків
© прес-центр СБУ

У Києві затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з електронних систем українських банків. Про зловмисника, який для отримання доступу до комп’ютерних мереж створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення, повідомляє СБУ, представники якої і затримали злочинця.

Правопорушення має не стільки комерційних, скільки політичних характер: отримавши віддалений доступ до цифрових систем банків, чоловік «зливав» отримані дані в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.

“Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Сервіс Oll.TV припинив роботу в УкраїніСервіс Oll.TV припинив роботу в Україні
Суддя призначила дату та термін розгляду позову Twitter до Ілона МаскаСуддя призначила дату та термін розгляду позову Twitter до Ілона Маска
Окупанти заблокували Google у «Л/ДНР»Окупанти заблокували Google у «Л/ДНР»
Facebook запустив довгоочікувану функцію стрічки новинFacebook запустив довгоочікувану функцію стрічки новин
Держспецзв'язку попередила про нову атаку з використанням програми-викрадачаДержспецзв'язку попередила про нову атаку з використанням програми-викрадача
Блок рекламы


Похожие новости
В Запоріжжі кіберполіція затримала чоловіка, який заробляв на трансляції заборонених російських телеканалівВ Запоріжжі кіберполіція затримала чоловіка, який заробляв на трансляції заборонених російських телеканалів
YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласниківYouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників
США предложили вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о хакерах из РФСША предложили вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о хакерах из РФ
Неизвестным хакерам удалось взломать систему электронной почты ФБР
США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide
Acer подтвердила факт взлома систем компании хакерами
Киберполицейские разоблачили украинского хакера. Пострадавшим нанесено более $150 миллионов убытков
Около 200 американских компаний пострадали от кибератаки, которую связывают с роSSийскими хакерами
В США украинского хакера приговорили к 7 годам заключения
Польша связала недавнюю кибератаку со спецслужбами РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости