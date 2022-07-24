СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків
Під час обшуків затриманого виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності, інформує
У Києві затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з електронних систем українських банків. Про зловмисника, який для отримання доступу до комп’ютерних мереж створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення,
Правопорушення має не стільки комерційних, скільки політичних характер: отримавши віддалений доступ до цифрових систем банків, чоловік «зливав» отримані дані в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.
“Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.
Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.