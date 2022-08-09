МЗУ розробляють систему e-Stock, де будуть зібрані дані про наявність препаратів у лікарнях

Команда «Медичних закупівель України» (МЗУ) починає розробку національної системи e-Stock, де будуть зібрані всі дані про потребу, доставку, наявність препаратів в лікарнях України, а також їх використання та утилізацію. За допомогою цієї системи можна буде знайти необхідний препарат. Про це повідомляє МЗУ у фейсбук .

Зазначається, що ключове завдання e-Stock — ефективне управління запасами ліків та лікарських засобів для забезпечення рівного доступу до лікування для всіх пацієнтів, оскільки зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена та часто не актуальна. Саме тому пацієнтам іноді складно отримати безкоштовне лікування, а державі — ефективно закуповувати та розподіляти товари.

В МЗУ заявили, що е-Stock вирішить цю проблему, оскільки система буде збирати дані про всі медичні товари, якими держава забезпечує лікарні. Зокрема, вона включатиме закупівлі МЗУ та міжнародних організацій, програму «Доступні ліки», а також закупівлі за регіональні бюджети. Наголошується, що дані завжди будуть актуальні, оскільки оновлюватимуться в реальному часі.

Понад 10 тисяч користувачів, більшість з яких лікарні, будуть вносити дані в e-Stock. Також систему буде використовувати МЗУ, МОЗ, департаменти охорони здоров’я, міжнародні закупівельні організації та органи контролю.

«Потреба в системі e-Stock існує давно. Медичні закупівлі України мають досвід розробки великих аналітичних систем та професійну команду, тож ми готові втілити в життя цей проєкт», - зазначила заступниця генерального директора МЗУ з питань розвитку інформаційних технологій Альона Жужа.

Вона запевнила, що e-Stock посилить систему охорони здоров’я та вирішить проблему, коли не дуже зрозуміло, які препарати є в лікарнях та в яких кількостях.

«Це допоможе ще краще закривати потреби пацієнтів: закуповувати саме те, що необхідно, та здійснювати поставки саме туди, де є потреба», - додала Жужа.

Дані з системи e-Stock будуть публічно доступні.

До кінця поточного року команда МЗУ планує закінчити перший етап розробки - функціонал збору потреби та управління організаціями та користувачами. А вже до кінця наступного року повний функціонал буде реалізовано для закупівель за кошти державного бюджету.

До розробки системи вже долучились міжнародні партнери: проект USAID SAFEMed, Світовий Банк та Глобальний Фонд. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» — єдина національна агенція, що забезпечує централізовану закупівлю якісних ліків та медвиробів за кошти державного бюджету.