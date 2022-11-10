Маск хоче створити власну платіжну систему в Twitter
Компанія Twitter подала реєстраційні документи для обробки платежів до мережі боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США. Про це пише Ліга з посиланням на The New York Times.
Що відомо
У 2021 році Twitter запустив функцію пожертв у застосунку, за допомогою якої люди можуть надсилати гроші авторам контенту. Її потрібно підключати до однієї з платіжних систем.
Новий власник і тимчасовий генеральний директор Twitter Ілон Маск уже обговорив свої плани щодо соціальної мережі в Spaces Q&A для рекламодавців. Одна з пропозицій, яку він виставив на обговорення, — можливість підключати банківські рахунки до Twitter, щоб пересилати гроші.
Маск обговорив впровадження цієї функції для авторів, щоб спонукати публікувати їх свої твори у соцмережі. У перспективі Маск натякнув на випуск кредитних і дебетових карток.
Нагадаємо
28 жовтня засновник SpaceX Ілон Маск очолив Twitter. Генеральний директор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско і не повернуться.