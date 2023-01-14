Королівську пошту Великої Британії атакував розроблений російськими хакерами вірус

Атака торкнулася комп'ютерних систем, які пошта використовує для відправки за кордон, інформує ZN.ua.

Королівську пошту Великої Британії атакував розроблений російськими хакерами вірус
Хакери атакували Королівську пошту Великої Британії
© unsplash/nahelabdlhadi

Королівську пошту Великої Британії атакував вірус-вимагач, розроблений російськими хакерами, який призвів до серйозних збоїв у роботі. Як повідомляє ВВС, атака торкнулася комп'ютерних систем, які пошта використовує для відправки за кордон.

Відомство попередило користувачів своїми послугами про збої в роботі "через кібер-інцидент" ще в середу. Зокрема, там попередили про те, що клієнти не зможуть надіслати міжнародні посилки та листи, доки проблему не буде вирішено.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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