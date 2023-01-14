2023-01-14
Королівську пошту Великої Британії атакував розроблений російськими хакерами вірус
Атака торкнулася комп'ютерних систем, які пошта використовує для відправки за кордон, інформує
Хакери атакували Королівську пошту Великої Британії© unsplash/nahelabdlhadi
Королівську пошту Великої Британії атакував вірус-вимагач, розроблений російськими хакерами, який призвів до серйозних збоїв у роботі. Як
Відомство попередило користувачів своїми послугами про збої в роботі "через кібер-інцидент" ще в середу. Зокрема, там попередили про те, що клієнти не зможуть надіслати міжнародні посилки та листи, доки проблему не буде вирішено.
Фаїна Вауліна, ZN.ua