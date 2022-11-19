У Швейцарії заарештували українського хакера, якого розшукує ФБР

Органи юстиції Швейцарії підтвердили арешт українця В'ячеслава Пенчукова у жовтні та 15 листопада ухвалили рішення дозволити екстрадицію підозрюваного до США . Про це повідомляє Watson .

Федеральне управління юстиції (FOJ) додало, що підозрюваний поки що відмовляється від цієї екстрадиції і що ще є можливість оскарження.