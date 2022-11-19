У Швейцарії заарештували українського хакера, якого розшукує ФБР

Прийнято рішення про його екстрадицію до США.

У Швейцарії заарештували українського хакера, якого розшукує ФБР
© unsplash/rangel

Органи юстиції Швейцарії підтвердили арешт українця В'ячеслава Пенчукова у жовтні та 15 листопада ухвалили рішення дозволити екстрадицію підозрюваного до США. Про це повідомляє Watson.

Федеральне управління юстиції (FOJ) додало, що підозрюваний поки що відмовляється від цієї екстрадиції і що ще є можливість оскарження.

Влада США звинувачує Пенчукова в координації групи хакерів, які викрали мільйони доларів шляхом крадіжки реквізитів онлайн-банківських рахунків у США за допомогою вірусу «Зевс». У 2012 році йому разом із вісьмома іншими було пред'явлено звинувачення, але досі йому вдавалося ухилятися від слідчих США.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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