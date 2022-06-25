Сайт Пенсійного фонду постійно "глючить": що клієнтам кажуть у ПФУ

Українці скаржаться на заблоковані сервіси на сайті Пенсійного фонду. При цьому у ПФУ стверджують, що портал працює у штатному режимі, інформує Апостроф .

Про це свідчать дописи громадян у соцмережах.

Так, один із користувачів звернувся до Пенсійного фонду зі скаргою, що не може авторизуватися на вебпорталі електронних послуг, мовляв, сервіс весь час недоступний.

У Фонді написали, що сайт працює у штатному режимі і порадили зайти пізніше.

Варто зауважити, що штатний режим - це стан, коли в будь-який момент без проблем можна скористатись сервісом.