Сайт Пенсійного фонду постійно "глючить": що клієнтам кажуть у ПФУ

Українці скаржаться на заблоковані сервіси на сайті Пенсійного фонду. При цьому у ПФУ стверджують, що портал працює у штатному режимі, інформує Апостроф.

Про це свідчать дописи громадян у соцмережах.

Так, один із користувачів звернувся до Пенсійного фонду зі скаргою, що не може авторизуватися на вебпорталі електронних послуг, мовляв, сервіс весь час недоступний.

У Фонді написали, що сайт працює у штатному режимі і порадили зайти пізніше.

Варто зауважити, що штатний режим - це стан, коли в будь-який момент без проблем можна скористатись сервісом.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехамКомпанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам
Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тижденьАкредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
Біженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФБіженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФ
YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласниківYouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників
Українська IT-армія атакувала портал «Госуслугі» РосіїУкраїнська IT-армія атакувала портал «Госуслугі» Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тижденьАкредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»
Хакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты БеларусиХакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты Беларуси
СНБО запустил сайт "Оккупант" с данными военнопленных россиянСНБО запустил сайт "Оккупант" с данными военнопленных россиян
Сайты украинских телеком-операторов получили масштабную DDoS-атаки из РоSSии – ГосспецсвязиСайты украинских телеком-операторов получили масштабную DDoS-атаки из РоSSии – Госспецсвязи
РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салоновРоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов
РоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты ГерманииРоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты Германии
РоSSийские хакеры атаковали сайты госучреждений МолдовыРоSSийские хакеры атаковали сайты госучреждений Молдовы
Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госоргановУкраинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов
Хакеры взломали сайт РПЦ и осудили патриарха КириллаХакеры взломали сайт РПЦ и осудили патриарха Кирилла
Последние новости
Подгружаем последние новости