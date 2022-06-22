Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам

Відповідний лист МОН надіслало керівникам навчальних закладів, інформує ZN.ua.

Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам
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У новому навчальному році українські університети і профтехи отримають безкоштовний доступ до Zoom та більше можливостей для користування, йдеться у листі Міністерства освіти та науки до керівників навчальних закладів. Домовленість про пільги діє протягом 2022/2023 навчальних років.

«З метою підтримки освітньої і наукової діяльності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у період воєнного стану Міністерством освіти і науки України досягнуто домовленості з компанією Zoom щодо надання протягом 2022/2023 навчального року безкоштовного та розширеного доступу до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education», – йдеться у листі.

Вказано, що розширений доступ Large Meeting дозволить учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.





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