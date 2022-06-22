Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам

У новому навчальному році українські університети і профтехи отримають безкоштовний доступ до Zoom та більше можливостей для користування, йдеться у листі Міністерства освіти та науки до керівників навчальних закладів. Домовленість про пільги діє протягом 2022/2023 навчальних років.

«З метою підтримки освітньої і наукової діяльності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у період воєнного стану Міністерством освіти і науки України досягнуто домовленості з компанією Zoom щодо надання протягом 2022/2023 навчального року безкоштовного та розширеного доступу до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education», – йдеться у листі.

Вказано, що розширений доступ Large Meeting дозволить учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.