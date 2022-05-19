2022-05-19
Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров
По словам министра, больше людей во всем мире сможет узнать, что происходит в нашей стране, информирует
В Meta пообещали реже блокировать украинский контент© unsplash/solomin_d
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с Президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом. Одним из результатов этой встречи стало то, что социальные сети Facebook и Instagram начнут реже блокировать украинский контент, рассказал Федоров в Telegram.
Фаина Ваулина, ZN.ua