Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров

По словам министра, больше людей во всем мире сможет узнать, что происходит в нашей стране, информирует ZN.ua.

Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров
В Meta пообещали реже блокировать украинский контент
© unsplash/solomin_d

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с Президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом. Одним из результатов этой встречи стало то, что социальные сети Facebook и Instagram начнут реже блокировать украинский контент, рассказал Федоров в Telegram.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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