Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с Президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом. Одним из результатов этой встречи стало то, что социальные сети Facebook и Instagram начнут реже блокировать украинский контент, рассказал Федоров в Telegram.