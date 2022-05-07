Оккупанты блокируют доступ к украинским СМИ и соцсетям в Луганской области

Альтернативой они делают СМИ РФ и "ЛДНР".

Оккупанты блокируют доступ к украинским СМИ и соцсетям в Луганской области
© unsplash/franckinjapan

В Луганской области оккупанты начали блокировать социальные сети. Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

В частности, под блокировку попал Facebook. Также россияне блокируют украинские Интернет-сайты, чтобы помешать местным жителям читать и анализировать новости публикуемых в Украине и независимых СМИ.

"Альтернативой кафиры делают СМИ РФ и "ЛДНР", называя их "достоверными источниками" и "выгодной информацией".

Также Денисова отметила, что сейчас растут темпы физического террора.

"Они похищают местных жителей и ради развлечения избивают, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах", - рассказала она.

Денисова напомнила, что террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также является нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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