Кабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладних
Зміни повинні спростити реєстрацію податкових накладних.
Кабмін вніс зміни до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які мають спростити роботу бізнесу» постановою №574 від 2 червня, яку
Як уточнили в Мінфіні, зміни вносяться до окремих положень автоматизованого моніторингу в частині питань встановлення ризиковості платника, особливостей застосування таблиці даних платника, в тому числі при визначені операцій, відображених у ПН/РК, критеріям ризиковості здійснення операцій.
"Це результат спільної робочої групи експертів, Мінфіну, Державної податкової служби та Комітету. Зміни спрямовані на зменшення відсотку зупиненних накладних та спрощення адміністративних процедур для платників", –
Зокрема, вказані зміни передбачають:
- автоматичну реєстрацію ПН/РК у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення,
- автоматичну реєстрацію зупинених ПН/РК у разі прийняття рішення про врахування Таблиці платника податків (ТПП) при реєстрації податкової накладної за умови виконання певних умов,
- визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування ТПП,
- визначено, що якщо платника внесено до переліку ризикових, то дія рішення щодо врахування ТПП автоматично призупиняється, проте не скасовується, що позбавляє платника податку від необхідності повертатись до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових,
- у рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові.