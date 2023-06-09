Кабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладних

Зміни повинні спростити реєстрацію податкових накладних.

Кабмін вніс зміни до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які мають спростити роботу бізнесу» постановою №574 від 2 червня, яку оприлюднено на урядовому порталі, інформує ZN.ua .

Як уточнили в Мінфіні, зміни вносяться до окремих положень автоматизованого моніторингу в частині питань встановлення ризиковості платника, особливостей застосування таблиці даних платника, в тому числі при визначені операцій, відображених у ПН/РК, критеріям ризиковості здійснення операцій.

"Це результат спільної робочої групи експертів, Мінфіну, Державної податкової служби та Комітету. Зміни спрямовані на зменшення відсотку зупиненних накладних та спрощення адміністративних процедур для платників", – прокоментував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зокрема, вказані зміни передбачають: