Кавуни: що буде з врожаєм баштанних після підриву Каховської ГЕС

Фермери Херсонщини цієї весни висадили баштанні на деокупованій території області, сподіваючись зібрати влітку непоганий урожай. Проте підрив Каховської ГЕС та затоплення територій цього регіону може призвести до значного зменшення врожаю.

Аграрії розповіли, що буде з врожаєм кавунів після підриву Каховської ГЕС

Виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко розповів, що після руйнування греблі спостерігається підвищення рівня води в Дніпрі. Відповідно, це може призвести до негативних наслідків, адже великий обсяг води скидатиметься, зокрема, і на поля, засіяні баштанними.

Кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Саме цю частину Херсонської області затоплено найбільше. Крім засіяних полів, тут розташовано багато ферм з вирощування овочів, фруктів, ягід.

Аграрії розповіли, що буде з врожаєм кавунів після підриву Каховської ГЕС

Щодо пшениці та інших зернових культур, на яких, власне, і спеціалізується Херсонщина, Іващенко висловив позитивні прогнози. За його словами, турбуватися немає чого. Урожай зернових в Україні, без урахування окупованої Херсонської, частини Запорізької, Луганської та Донецької областей, за попередніми підрахунками у 2023 році становитиме 68 млн т. Це втричі більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання в Україні.

В окупації аграрії не засівали такі великі площі, як до війни. У Херсонській області це 1,3 млн га. За словами аграріїв, коли вода осяде, спостерігатимуться проблеми з поливом, адже рівень води значно впаде. На цій території добре розвинені іригаційні системи, тому аграрії не отримуватимуть воду, що також буде великою проблемою.

Раніше в Мінагрополітики спрогнозували, скільки коштуватимуть кавуни в Україні влітку 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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