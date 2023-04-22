У Держпродспоживслужбі попередили про небезпечні горіхи

Продукт експортувався до інших країн.

Волоські горіхи, які з України експортувалися до Німеччини, виявилися небезпечними. У ядрах горіхів виявили афлатоксини. Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на власній сторінці у соцмережі Facebook, інформує ZN.ua .

© freepik/freepik

У відомстві зазначили, що отримали інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах #RASFF від 14/04/2023 р. №2023.2515 стосовно виявлення афлатоксинів (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах волоських горіхів.

Горіхи експортувались з України через Румунію (вантажовідправник: Transilvania Nuts S.R.L.) до Німеччини (оптовик: B?ko Zentrale Nord eG).

У Держпродспоживслужбі також звернулися до операторів ринку.

«У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо повідомити Головне управління: Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, тел.: (048) 716-13-01», – йдеться у повідомленні.