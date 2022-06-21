Курс валют та інфляція, в НБУ попередили, що відбувається з ціною на долар: "Протягом останніх..."

НБУ, Нацбанк, долар

У Нацбанку назвали основну причину падіння ринкового курсу гривні до долара.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації "Звіту про фінансову стабільність".

"Протягом останніх тижнів, місяців, ми бачимо посилення девальваційного тиску. Ми бачимо збільшення обсягів інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу", — пояснив експерт.

За словами Ніколайчука, насамперед девальвація пов'язана зі "зростанням обсягів емісійного фінансування державного бюджету, на який змушений був піти НБУ з початку війни внаслідок того дефіциту, який утворився".

Представник НБУ також розкрив реальні втрати фінансового сектору України через повномасштабне вторгнення рф.

"Внаслідок війни ми очікуємо, що в цьому році ВВП скоротиться не менше, як на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції і перевищення рівня більше 20%", — заявив Ніколайчук.

За його словами, вперше за п’ять років сектор став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів. Надалі збитки банків від кредитного ризику зростатимуть: за прогнозом НБУ, банки втратять щонайменше 20% кредитного портфеля.

НБУ, гроші


Тарас Галушко, politeka.net





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