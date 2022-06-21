Курс валют та інфляція, в НБУ попередили, що відбувається з ціною на долар: "Протягом останніх..."

У Нацбанку назвали основну причину падіння ринкового курсу гривні до долара.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації "Звіту про фінансову стабільність".

За словами Ніколайчука, насамперед девальвація пов'язана зі "зростанням обсягів емісійного фінансування державного бюджету, на який змушений був піти НБУ з початку війни внаслідок того дефіциту, який утворився".

"Внаслідок війни ми очікуємо, що в цьому році ВВП скоротиться не менше, як на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції і перевищення рівня більше 20%", — заявив Ніколайчук.

За його словами, вперше за п’ять років сектор став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів. Надалі збитки банків від кредитного ризику зростатимуть: за прогнозом НБУ, банки втратять щонайменше 20% кредитного портфеля.