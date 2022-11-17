Українців попередили про відключення світла на 8 годин за раз: як довго триватиме криза в енергосистемі

Ракетні атаки російських окупантів призвели до того, що багато об'єктів критичної інфраструктури пошкоджено. Влада ввела планові відключення електроенергії, щоб проводити ремонтні роботи та економити ресурси. Стало відомо, що відключення світла можуть збільшитися вдвічі - до 6-8 годин. Не виключено, що така критична ситуація триватиме понад тиждень.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський нагадав українцям, що відключення електроенергії потрібні для того, щоб зберегти енергосистему керованою.

"Час відключення, безумовно, збільшиться, до цього потрібно бути готовим. На мій погляд, він може збільшитися з чотирьох годин, як у середньому зараз, до шести-восьми, тобто вдвічі. Це може тривати тиждень, а може навіть більше", – зазначив фахівець.

Білявський наголосив, що криза тимчасова. Все залежатиме від фінансових ресурсів та матеріалів, які є у енергоексплуатаційних організацій. Для того, щоб енергосистему якнайшвидше полагодили та збалансували, необхідно максимально знизити споживання та своєчасно оплачувати рахунки. Це конче необхідно, щоб було за що закуповувати матеріали для ремонту.

Експерт порекомендував при "миготіннях" світла в квартирі, слід відразу відключити всі електроприлади від живлення, щоб вони не зламалися. По можливості необхідно використовувати стабілізатори напруги.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасовішого ракетного обстрілу з початку війни. Українцям постаралися зарядити повербанки та всі пристрої, а також зробити запас води.

Як відомо, під час відключень електроенергії мобільний Інтернет погано працює, стільниковий зв'язок теж часто недоступний. Названо два месенджери, якими можна користуватися на смартфоні і без Мережі.