Інфляція через війну: у Нацбанку попередили, на скільки зростуть ціни і коли стане легше

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Наслідки війни позначатимуться на цінах – як само розповіли в Національному Банку України.

Так, як підкреслюють в НБУ - перші місяці війни були дуже складними для економіки Укра: багато бізнесів зупинилися або суттєво скоротили виробництво, деякі великі підприємства були взагалі знищені.

Азовсталь, Маріуполь

«Чого очікувати далі?... НБУ очікує, що темпи зростання споживчих цін за підсумками цього року перевищать 30%», - попередили в Нацбанку з посиланням на дані Інфляціійного звіту за липень.

Проте, запевняють в НБУ, в наступних роках інфляція знижуватиметься і вже в 2024 році повернеться до однознакового рівня – тобто нижче 10%.

В Нацбанку пояснили, що цьому сприятиме передусім очікуване поліпшення безпекової ситуації, розблокування морських портів і розмінування земель.

Одеса, порт

«Як наслідок, суттєво зменшаться витрати бізнесу на виробництво і доставку товарів. Крім того, очікується поступове зниження рекордно високих цін у світі на енергоносії», - розповіли в Нацбанку, додаючи, що ще одним чинником зниження інфляції буде збереження облікової ставки на високому рівні.

Очікується, що також позитивно позначиться на інфляції й поступове припинення друку коштів для фінансування частини воєнних видатків.


Катерина Петренко, politeka.net





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