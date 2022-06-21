У Держпродспоживслужбі розповіли, як перевіряють АЗС

У Києві наразі 10 мобільних груп перевіряють АЗС, щоб вони не завищували ціни. Про це розповів голова київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.

У Держпродспоживслужбі розповіли, як перевіряють АЗС

За його словами, ціна на дизельне паливо та бензин у Києві коливається від 52 до 58 гривень, а на Київщині сягає 65 гривень.

Рубан наголосив, що його відомство постійно перевіряє АЗС. Якщо виявляють заправку, яка продає бензин дорожче 52 гривень за літр, а дизельне паливо – дорожче за 58 гривень за літр, то її штрафують.

Крім того, Рубан повідомив, що побільшало неякісного палива. Це сталося через активізацію роботи міні-НПЗ та через те, що ще у березні у зв'язку з військовим становищем в Україні перестали перевіряти якість палива, яке продають АЗС. Держпродспоживслужба вже звернулася до Кабміну із проханням знову почати перевіряти якість палива.

У Держпродспоживслужбі розповіли, як перевіряють АЗС

Тим часом лише у травні в Києві оштрафували 36 АЗС за необґрунтоване підвищення цін. Штраф складає 100% від необґрунтовано одержаної виручки.

Нагадаємо, у травні в Україні скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо. Власники великих мереж АЗС пообіцяли, що не продаватимуть паливо дорожче, ніж 52-58 гривень за літр.

Раніше стало відомо, що в Києві псевдоволонтер продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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