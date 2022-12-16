Жителів Молдови попередили про можливі перебої з електропостачанням через атаку РФ на Україну

Жителів Молдови попередили про можливі відключення електрики через чергові ракетні удари РФ по Україні. Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, держпідприємство Moldelectrica повідомило про перебої в електроенергетичній системі.

«Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий», - заявили у компанії.