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2022-12-16
Жителів Молдови попередили про можливі перебої з електропостачанням через атаку РФ на Україну
Держпідприємство Moldelectrica заявило про перебої в електроенергетичній системі, інформує
Жителів Молдови попередили про можливі відключення електрики через чергові ракетні удари РФ по Україні. Про це
Зокрема, держпідприємство Moldelectrica повідомило про перебої в електроенергетичній системі.
«Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий», - заявили у компанії.
Пізніше у Moldelectrica
Анастасія Гурін, ZN.ua