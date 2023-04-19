В Мінприроди порахували, скільки українських родовищ корисних копалин окупувала Росія

В РФ вже планують видавати ліцензію на розробку родовищ.

На території України, що тимчасово окуповала Росія, розташовано 740 родовищ корисних копалин. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише liga.net, інформує ZN.ua.

В Мінприроди порахували, скільки українських родовищ корисних копалин окупувала Росія
© oei1 / depositphotos

"Сьогодні Росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин. Злочинним шляхом, фактично крадучи те, що їй не належить", – сказав він.

За його словами, росЗМІ 18 квітня поширили інформацію, що Федеральне агентство з надрокористування уже планує видати ліцензії на розробку надр на окупованій території України.

"Традиційно найбільше економічне значення у регіоні мала розробка родовищ кам'яного вугілля. Крім того, добувалися значні обсяги залізних руд та кам'яної солі. Нині розглядається можливість ліцензування нових ділянок надр шляхом проведення аукціонів відповідно до законодавства РФ", – заявило російське агентство.

Раніше Міністерство економіки Росії оцінило валовий внутрішній продукт (ВВП) ЛДНР, а також Запорізької та Херсонської областей у 2 трлн рублів.


Олена Середа, ZN.ua





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