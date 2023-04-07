Японія продовжила заборону на торгівлю з Північною Кореєю

Японія запровадила санкції проти КНДР у 2006 році і відтоді розширила сферу застосування обмежувальних заходів.

Японія продовжила санкції проти Північної Кореї, включаючи заборону на будь-яку торгівлю, на два роки на тлі серії запусків балістичних ракет Пхеньяном. Про це повідомляє Kyodo , інформує ZN.ua .

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Уряд прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда схвалив продовження санкцій, які забороняють торгівлю і швартування в країні будь-яких суден, які заходили в порт КНДР .

Рішення також враховує відсутність прогресу щодо відмови Північної Кореї від ядерної та ракетної програм, а також питання викрадень громадян Японії Пхеньяном у минулому.

«Ми докладемо максимум зусиль для всебічного вирішення цих питань, включаючи викрадення, а також ядерну і ракетну програми, в тісній координації з міжнародним співтовариством», - заявив головний секретар кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно журналістам у Токіо.

Нещодавно Північна Корея провела випробувальний запуск декількох балістичних ракет, вкотре порушивши резолюції Ради Безпеки ООН , що спонукало Японію, США і Південну Корею до подальшого посилення співпраці в напрямку денуклеаризації Пхеньяна.

Японія вже давно прагне репатріювати своїх громадян, викрадених північнокорейськими агентами в 1970-х і 1980-х роках, але прориву в цьому питанні поки що не було.

Кішіда висловив готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином без попередніх умов, однак перспектива такої зустрічі залишається неясною.

Японія запровадила санкції проти Пхеньяна у 2006 році, заборонивши імпорт з Північної Кореї та прибуття пов'язаних з КНДР суден. З того часу країна розширила сферу застосування обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Південна Корея і Японія висловили глибоке занепокоєння з приводу зловмисної кібердіяльності Північної Кореї, спрямованої на підтримку її програм озброєнь.