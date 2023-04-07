Японія продовжила заборону на торгівлю з Північною Кореєю

Японія запровадила санкції проти КНДР у 2006 році і відтоді розширила сферу застосування обмежувальних заходів.

Японія продовжила санкції проти Північної Кореї, включаючи заборону на будь-яку торгівлю, на два роки на тлі серії запусків балістичних ракет Пхеньяном. Про це повідомляє Kyodo, інформує ZN.ua.

Японія продовжила заборону на торгівлю з Північною Кореєю
© unsplash/nathanb

Уряд прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда схвалив продовження санкцій, які забороняють торгівлю і швартування в країні будь-яких суден, які заходили в порт КНДР.

Рішення також враховує відсутність прогресу щодо відмови Північної Кореї від ядерної та ракетної програм, а також питання викрадень громадян Японії Пхеньяном у минулому.

«Ми докладемо максимум зусиль для всебічного вирішення цих питань, включаючи викрадення, а також ядерну і ракетну програми, в тісній координації з міжнародним співтовариством», - заявив головний секретар кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно журналістам у Токіо.

Нещодавно Північна Корея провела випробувальний запуск декількох балістичних ракет, вкотре порушивши резолюції Ради Безпеки ООН, що спонукало Японію, США і Південну Корею до подальшого посилення співпраці в напрямку денуклеаризації Пхеньяна.

Японія вже давно прагне репатріювати своїх громадян, викрадених північнокорейськими агентами в 1970-х і 1980-х роках, але прориву в цьому питанні поки що не було.

Кішіда висловив готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином без попередніх умов, однак перспектива такої зустрічі залишається неясною.

Японія запровадила санкції проти Пхеньяна у 2006 році, заборонивши імпорт з Північної Кореї та прибуття пов'язаних з КНДР суден. З того часу країна розширила сферу застосування обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Південна Корея і Японія висловили глибоке занепокоєння з приводу зловмисної кібердіяльності Північної Кореї, спрямованої на підтримку її програм озброєнь.

Криптовалюта, викрадена північнокорейськими хакерами, була ключовим джерелом фінансування програм озброєнь КНДР, що перебуває під санкціями, заявили офіційні особи та експерти США і їхніх союзників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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