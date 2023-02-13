Індія відмовилась від російських вертольотів – ЗМІ
Перемовини за угодою від 2015 року заморожені.
Індія фактично заморозила переговори з Росією про купівлю гелікоптерів Ка-226Т. Про це розповів заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Володимир Дрожжов, інформує
За його словами, Росія пропонувала локалізувати 70% потужностей в Індії, такі умови індійську сторону не влаштували.
"На жаль, переговори з індійськими партнерами щодо рівня локалізації виробництва вертольотів Ка-226Т практично заморожені", – зазначив він, передає "
Він зазначив, що Делі прийматиме рішення щодо продовження переговорного процесу. Індії запропонували закупити багатоцільовий Ка-226Т уже в готовому вигляді.
Як нагадує видання, угоду РФ та Індії про співпрацю в галузі авіабудування було підписано у 2015 році.
Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж.