Індія відмовилась від російських вертольотів – ЗМІ

Перемовини за угодою від 2015 року заморожені.

Індія відмовилась від російських вертольотів – ЗМІ
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Індія фактично заморозила переговори з Росією про купівлю гелікоптерів Ка-226Т. Про це розповів заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Володимир Дрожжов, інформує ZN.ua.

За його словами, Росія пропонувала локалізувати 70% потужностей в Індії, такі умови індійську сторону не влаштували.

"На жаль, переговори з індійськими партнерами щодо рівня локалізації виробництва вертольотів Ка-226Т практично заморожені", – зазначив він, передає "Інтерфакс".

Він зазначив, що Делі прийматиме рішення щодо продовження переговорного процесу. Індії запропонували закупити багатоцільовий Ка-226Т уже в готовому вигляді.

Як нагадує видання, угоду РФ та Індії про співпрацю в галузі авіабудування було підписано у 2015 році.

Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж.

За матеріалами: Интерфакс /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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