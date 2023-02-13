Лімітів електропостачання немає, але система ще не може працювати безперебійно – YASNO

НЕК "Укренерго" вже кілька днів не формує обмеження споживання електроенергії для регіонів. Це свідчить про те, що наявних обсягів генерації достатньо для практичної відсутності відключень світла. Тим не менш, енергетична система ще не може працювати повністю без перебоїв через пошкодження, заявив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він нагадав, що українським фахівцям вдалося збільшити обсяги виробництва електрики за рахунок відновлення роботи всіх дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, а також запуску додаткових потужностей ТЕС і ГЕС.

"Це все дає змогу виробляти більше електроенергії. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них", – зазначив Коваленко.

Водночас, за його словами, це не означає такий рівень відновлення енергосистеми, що дозволяє їй працювати безперебійно. Зокрема, глава YASNO розповів про дефіцит пропускної спроможності мереж у деяких частинах трьох районів Києва – Голосіївського, Святошинського та Шевченківського

"Мережі НЕК Укренерго, пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками", – пояснив гендиректор енергопостачальної компанії.