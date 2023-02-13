Лімітів електропостачання немає, але система ще не може працювати безперебійно – YASNO

Відключення світла, зокрема, можуть бути застосовані в деяких районах Києва, інформує ZN.ua.

Лімітів електропостачання немає, але система ще не може працювати безперебійно – YASNO
Фото ілюстративне
© wn.com

НЕК "Укренерго" вже кілька днів не формує обмеження споживання електроенергії для регіонів. Це свідчить про те, що наявних обсягів генерації достатньо для практичної відсутності відключень світла. Тим не менш, енергетична система ще не може працювати повністю без перебоїв через пошкодження, заявив генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він нагадав, що українським фахівцям вдалося збільшити обсяги виробництва електрики за рахунок відновлення роботи всіх дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, а також запуску додаткових потужностей ТЕС і ГЕС.

"Це все дає змогу виробляти більше електроенергії. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них", – зазначив Коваленко.

Водночас, за його словами, це не означає такий рівень відновлення енергосистеми, що дозволяє їй працювати безперебійно. Зокрема, глава YASNO розповів про дефіцит пропускної спроможності мереж у деяких частинах трьох районів Києва – Голосіївського, Святошинського та Шевченківського

"Мережі НЕК Укренерго, пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками", – пояснив гендиректор енергопостачальної компанії.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових картокТретина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBCМеталургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC
Після обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливішеПісля обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливіше
НБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІНБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Пенсія за особливі заслуги перед Україною: хто може її оформитиПенсія за особливі заслуги перед Україною: хто може її оформити
JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови УкраїниJP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України
The Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефектуThe Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефекту
Leroy Merlin може піти з ринку України — ЗМІLeroy Merlin може піти з ринку України — ЗМІ
Ділова активність у єврозоні свідчить про те, що регіон може уникнути рецесіїДілова активність у єврозоні свідчить про те, що регіон може уникнути рецесії
ЄС може посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютамиЄС може посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами
Енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – YasnoЕнергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції – Yasno
Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажуВиправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачаннямЕксперт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням
Криптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижняКриптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости