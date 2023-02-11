"Нафтогаз" за величезну суму взяв в оренду бронеавто з водієм

"Нафтогазбезпека" національного акціонерного товариства "Нафтогаз" орендував у компанії "УТН Безпека" два броньовані авто з особистим водієм. Керівництву "Нафтогазу" нададуть ці машини на рік за 4,2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

У документі не вказується, яку саме машину орендують, але файл із короткими даними про договір має назву "Звіт договору оренди БМВ". Як з'ясували журналісти, у власності компанії, яка надає оренду, є тільки одне авто такої марки – BMW 750 LI, який може коштувати десятки мільйонів гривень.

Варто зазначити, що "УТН Безпека" через підприємство "Укртранснафта" належить "Нафтогазу". Таким чином, кошти з нацкомпанії переведуть дочірньому підприємству, що належить іншому дочірньому підприємству.

Також журналісти дізналися, що в "УТН Безпека" є ще декілька елітних машин, які також можуть використати для перевезення керівництва "Нафтогазу", а для офіційного оформлення укладають договір про оренду.

Фото: auctionauto