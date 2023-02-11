Економічна залежність Німеччини від Китаю стає небезпечною – Мінфін ФРН
Це може стати серйозною проблемою, наприклад, якщо між США і Китаєм таки почнеться війна через Тайвань, інформує
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер стурбований тим, що економіка його країни стає занадто залежною від Китаю, і закликав до тісніших торговельних зв’язків з демократичними країнами, щоб протистояти цій залежності.
«Небезпечний розвиток подій: у 2022 році торговельний дефіцит Німеччини щодо Китаю збільшився більш ніж удвічі. Ми повинні вчитися на досвіді з Росією», -
Як зазначає агентство