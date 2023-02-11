Економічна залежність Німеччини від Китаю стає небезпечною – Мінфін ФРН

Це може стати серйозною проблемою, наприклад, якщо між США і Китаєм таки почнеться війна через Тайвань, інформує ZN.ua.

Економічна залежність Німеччини від Китаю стає небезпечною – Мінфін ФРН
© unsplash/jannerboy62

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер стурбований тим, що економіка його країни стає занадто залежною від Китаю, і закликав до тісніших торговельних зв’язків з демократичними країнами, щоб протистояти цій залежності.

«Небезпечний розвиток подій: у 2022 році торговельний дефіцит Німеччини щодо Китаю збільшився більш ніж удвічі. Ми повинні вчитися на досвіді з Росією», - написав Лінднер у Twitter.

Як зазначає агентство Bloomberg, торік торговельний дефіцит Німеччини щодо Китаю зріс до понад 84 мільярдів євро з приблизно 39 мільярдів євро у 2021 році. У 2022 році імпорт з Китаю зріс на третину порівняно з попереднім роком, тоді як німецькі компанії експортували до Китаю лише на 3% більше за той самий період. Експорт Німеччини до всіх інших країн зріс у середньому на 14%, згідно з даними Institut der deutschen Wirtschaft (IW).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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