Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до підрозділу 8 розділу Х Х Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування». Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №?8079 на сайті Верховної Ради.

Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу
Фото: pixabay.com

Закон скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Він повертає заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Автори законопроєкту — член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.





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