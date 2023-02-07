Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу
Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до підрозділу 8 розділу
Закон скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Він повертає заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Автори законопроєкту — член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.