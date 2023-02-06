Зеленський підписав указ про санкції проти атомної галузі РФ

Санкції запроваджуються на 50 років.

Зеленський підписав указ про санкції проти атомної галузі РФ
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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 5 лютого, підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції проти Росатому та інших атомних організацій РФ.

Зокрема, обмеження стосуватимуться наступних російських інституцій:

  • Росатому;
  • акціонерного товариства Атомний енергопромисловий комплекс;
  • акціонерного товариства Росатом автоматизовані системи управління;
  • товариства з обмеженою відповідальністю Русатом Цифрові рішення;
  • товариства з обмеженою відповідальністю НДІАР-Генерація;
  • автономної некомерційної організації Корпоративна академія Держкорпорації Росатом;
  • акціонерного товариства Русатом Хелске;


Оксана Лебедина, ZN.ua





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