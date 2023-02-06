Новостей.COM ⇒
2023-02-06
Зеленський підписав указ про санкції проти атомної галузі РФ
Санкції запроваджуються на 50 років.
© Час Пик
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 5 лютого, підписав
Зокрема, обмеження стосуватимуться наступних російських інституцій:
- Росатому;
- акціонерного товариства Атомний енергопромисловий комплекс;
- акціонерного товариства Росатом автоматизовані системи управління;
- товариства з обмеженою відповідальністю Русатом Цифрові рішення;
- товариства з обмеженою відповідальністю НДІАР-Генерація;
- автономної некомерційної організації Корпоративна академія Держкорпорації Росатом;
- акціонерного товариства Русатом Хелске;
Оксана Лебедина, ZN.ua