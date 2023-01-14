РФ навчила Європу обережності: буде побудовано залізничну альтернативу турецькому Босфору

В ЄС зробили висновки з газової монополії РФ.

РФ навчила Європу обережності: буде побудовано залізничну альтернативу турецькому Босфору
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Вантажний залізничний коридор Sea2Sea, який повинен з’єднати північну Грецію та Болгарію з румунським кордоном, прогнозовано буде перевозити вантажів на 650 млн євро та дозволить перенаправити значні обсяги морських вантажів із протоки Босфор на залізницю. Про це пише Railfreight, передають Порти України.

Зазначається, що проект Sea2Sea створюється задля розвитку залізничної альтернативи, що з’єднуватиме грецькі порти Салоніки, Кавала та Александруполіс з болгарськими чорноморськими портами Варна та Бургас, а також поширюється до порту Русе на Дунаї та болгарсько-румунського кордону.

Греція та Болгарія мають намір створити спільну компанію для управління проєктом. Водночас обидві сторони намагатимуться включити його до фінансової програми Connecting Europe Facility (CEF II).

Що стосується Греції, то країна інвестує близько 4 млрд євро в залізничні проєкти на своїй території. Контракти на будівництво будуть підписані у 2023 році, а роботи мають завершитися до 2027-2028 років. Планується модернізувати 382 км залізничних ліній із електрифікацією, будівництвом других колій та заміною систем сигналізації. Це підвищить швидкість та збільшить пропускну спроможність.

Згідно з дослідженнями грецької інжинірингової компанії ERGOSE, геостратегічна та логістична цінність мегапроєкту Sea2Sea не може бути непоміченою. Він міг би залучити значний відсоток контейнерних вантажів, які традиційно йдуть транзитом через Босфор. Перехід із морського на залізничний транспорт може скласти 650 млн євро на рік, інформує ZN.ua.


Олена Середа, ZN.ua





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