Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетять

Через війну вартість оренди столичного житла різко просіла. Після того, як перший шок минув, вона усе ж таки стала трохи зростати, проте ціни на оренду квартир у Києві поки що далекі від довоєнних. Але вже з настанням весни ситуація може змінитися: вартість оренди квартир рвоне вгору.

Таку думку висловив у коментарі obozrevatel президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

На думку рієлтора, до весни ціни на оренду квартир у Києві залишатимуться незмінними. Однак із приходом весняного сезону вони почнуть зростати. Звичайно, багато залежатиме від ситуації на фронті і від того, чи буде масовий приплив людей до столиці.

"Якщо люди повертатимуться до Києва, якщо будуть мігрувати, переселенці до столиці приїжджатимуть, то оренда зростатиме. До весни, десь до березня-квітня, жодних істотних змін не буде, а вже навесні ціни все ж таки зростуть. Навесні так завжди було, і цей рік не виняток. Можлива зміна ціни на 10-15%", – поділився Юрій Піта.

Наразі ж у столиці можна зняти житло дуже недорого. Водночас, ціни на київські квартири, незважаючи ні на що, продовжують зростати. Так, за друге півріччя 2022 року на вторинному ринку нерухомості квадратний метр житла подорожчав на 5535 грн: з 45 291 грн. до 50 826 грн. Таким чином, приріст ціни становив 12,22%. При цьому за рік зростання цін ще солідніше - на 6326 грн або на 14,22%.

Найдорожчі квадратні метри традиційно у Печерському районі – по 81 020 грн. Крім Печерського, до п'ятірки найдорожчих районів також входять:

Шевченківський – 61 252 грн;

Голосіївський – 57 332 грн;

Солом'янський – 53 477 грн;

Оболонський – 48 211 грн. райони.

Нагадаємо, зараз середня ціна оренди однокімнатної київської квартири становить 8,5 тис. гривень, тоді як до війни вона дорівнювала близько 13 тисяч.