Офіс генпрокурора: на Буковині викрито приватну клініку, яка привласнила мільйони гривень від НСЗУ

Мільйони гривень фінансування від Національної служби здоров'я привласнила приватна клініка на Буковині, повідомляє Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі.

За даними слідства, керівник приватної клініки, його дружина – ФОП та ще троє співробітників медустанови налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, отриманими від держави як відшкодування за надання послуг населенню.



Протягом 2022 року лікарі вносили до електронної системи охорони здоров'я неправдиві відомості про послуги, які насправді заклад не надавав. З проведених понад 1000 допитів "пацієнтів" встановлено, що основна їхня частина послуг не отримувала, а держава безпідставно виділила медустанові за ці послуги понад 8 млн грн.



Незаконно одержані кошти представники медустанови легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури п'ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.