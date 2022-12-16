У Києві введено екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням

Через вранішні ракетну атаку росіян у п’ятницю у столиці на невизначений час запровадили екстрені відключення світла. Крім того, є проблеми з водопостачанням. Про це повідомила пресслужба ДТЕК , міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Кличко зазначив, що причиною перебоїв з водопостачанням в усіх районах Києва є пошкодження енергоінфраструктури, інформує ZN.ua .

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликав він.